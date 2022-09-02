Валютные вклады россиян превращаются в рублевые

02.09.2022 [Экономика]

Зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян превращаются в «де-факто рублевые» из-за западных санкций. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — говорит Дмитрий Тулин.

Банки тем временем избавляются от валютных клиентов путем введения комиссий на валютные сбережения и отсутствием предложений по подобным вкладам.

По мнению первого зампреда ЦБ, этот фактор привел к снижению привлекательности валютных счетов среди населения и девалютизации российской экономики. 

Тэги: валюта, банки

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
Умер главврач Белозерской центральной районной больницы Игорь Ефремов

Похожие новости

Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физлицам

По мнению Эльвиры Набиуллиной, ситуация с поступлением наличной иностранной волюты вряд ли улучшится в будущем

968
0

Банки сообщили о том, что будут взимать комиссию за хранение валюты на счетах

Банки вводят комиссию, чтобы обойти запрет на отрицательные ставки, который установлен ЦБ, - считают экперты

1350
0

Рубль снова начал падать

Курс доллара расчетами к закрытию биржи подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей

1085
0

Эксперты ответили в чем польза и вред от «крепкого рубля»

По мнению профессора некоторые усматривают в укреплении рубля «Голландскую болезнь»

 

1245
0

«Ведомости»: ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы замедлить укрепление рубля

Такая мера необходима, потому что спрос на валюту на рынке не появился

963
0

По мнению эксперта после снятия валютных ограничений доллар может вырасти до 80 рублей

После снятия Банком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться

1179
0

ЦБ поднял порог на зарубежные переводы для физических лиц до $50 тысяч

Ранее ограничения составляли 10 $ тыс

794
0

Российские банки возобновили продажу валюты, но возникла нехватка наличных

В некоторых банках курс на 25% превышал биржевой

1235
0

ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров

Решение начнёт действовать с 11 апреля

1793
0

Налоговая служба и полиция начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях

В России покупать и продавать валюту разрешено только через отделения банка

1203
0

Курс доллара продолжит консолидироваться в диапазоне 100-105 рублей

Аналитики ПСБ рассказали о том, чего стоит ожидать на фондовом и валютном рынке

1191
0

Россиянам разрешили скупать золото в слитках без НДС

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

1460
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Валютные вклады россиян превращаются в рублевые
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
3 млрд рублей поддержки получили вологодские аграрии из бюджета
В Тотемском районе появился памятник коровам
Вологодские школьники могут посещать бесплатные кружки по различным предметам
При работе в лесу сотрудники нацпарка «Русский Север» чуть не столкнулись с медведем
В детском саду поселка Майский появился уникальный автогородок по инициативе родителей
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3639
0
01.09.2022 [БлогоVO]

Череповецкий район стал третьим в области по абсолютной убыли населения и первым среди «больших» районов — по относительной

298
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

805
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика