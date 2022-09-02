Валютные вклады россиян превращаются в рублевые

Зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян превращаются в «де-факто рублевые» из-за западных санкций. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — говорит Дмитрий Тулин.

Банки тем временем избавляются от валютных клиентов путем введения комиссий на валютные сбережения и отсутствием предложений по подобным вкладам.

По мнению первого зампреда ЦБ, этот фактор привел к снижению привлекательности валютных счетов среди населения и девалютизации российской экономики.