На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина

О трагедии стало известно из телеграм-каналов, Очевидцы сообщают, что женщина, находясь на базе отдыха в Вологодском районе, погибла, налетев, на камни. Вологжанку похоронили 30 августа 2022 года.

На место выезжала следственно-оперативная группа, делом занимаются коллеги из СКР.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти женщины, погибшей в результате травмирования при управлении гидроциклом.

«По данным следствия, около 19 часов 26 августа 2022 года 41-летняя жительница областного центра, управляя гидроциклом на реке Большая Ельма, вблизи деревни Коробово Вологодского района, в спасательном жилете, не имея прав на его управление, допустила наезд на камни, получив травмы, не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. В ходе доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, будут установлены все обстоятельства, способствовавшие произошедшему», — сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

У погибшей осталось двое детей.