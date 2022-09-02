3 млрд рублей поддержки получили вологодские аграрии из бюджета

02.09.2022 [Общество]

Почти 3 млрд рублей направили на поддержку агропромышленного комплекса области из федерально и областного бюджетов. 

Основная доля выплаченных за восемь месяцев 2022 года средств пришлась на областной бюджет. На оказание мер поддержки регион направил 2,4 млрд рублей, ещё 500 млн рублей выделили из федерального бюджета.

Субсидии получили 193 сельхозтоваропроизводителя, среди которых сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также личные подсобные хозяйства.

Основными направлениями для предоставления государственной поддержки в регионе стали производство молока и мяса, агротехнологические работы, возмещение затрат на строительство, реконструкция и модернизация производственных объектов, приобретение техники, машин и оборудования.

«За 8 месяцев уже выплачено 84,5% от объема средств, предусмотренных на текущий год. Основная часть средств направлена на поддержку животноводства (более 1,6 млрд рублей), растениеводства (почти 660 млн) и на поддержку инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей (более 500 млн). Своевременное перечисление господдержки позволило хозяйствам подготовиться к посевной и уборочной кампаниям, а также сохранить и улучшить основные производственные показатели в животноводстве», — резюмировал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

По словам специалистов, общий объем финансирования сохранится на уровне прошлого года и составит 3,41 млрд рублей.

Тэги: аграрии, поддержка бизнеса

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