В Тотемском районе появился памятник коровам

02.09.2022 [Общество]

В парке на Варницах сельского поселения Пятовское в Тотемском районе появился необычный арт-объект. Здесь установили фигуры коровы и теленка.

Фигуры были поставлены в рамках «Народного бюджета». При благоустройстве сквера «Совхозные истории» были установлены фигуры буренок.

Общая сумма проекта благоустройства парка составляет 600 тысяч рублей. Из них средства областного бюджета — 420 тысяч, районного и местного — по 60 тысяч, по 30 тысяч внесли юридические лица и жители поселения.
 

Тэги: арт-объекты, народный бюджет

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