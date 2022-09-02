В Тотемском районе появился памятник коровам

В парке на Варницах сельского поселения Пятовское в Тотемском районе появился необычный арт-объект. Здесь установили фигуры коровы и теленка.



Фигуры были поставлены в рамках «Народного бюджета». При благоустройстве сквера «Совхозные истории» были установлены фигуры буренок.



Общая сумма проекта благоустройства парка составляет 600 тысяч рублей. Из них средства областного бюджета — 420 тысяч, районного и местного — по 60 тысяч, по 30 тысяч внесли юридические лица и жители поселения.

