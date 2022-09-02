Вологодские школьники могут посещать бесплатные кружки по различным предметам

Центр «С миру по нитке» приглашает на бесплатные занятия в 2022-2023 учебном году. В перечне занятий подготовка к школе, грамота, математика, подготовка к экзаменам и так далее.

«Все занятия проводятся бесплатно. Все мероприятия, предусмотренные программами обучения — экскурсии, математические бои, праздники и квесты — тоже бесплатны. Размер групп, занимающихся на Горького, 87 — до 8 человек. Размер групп, занимающихся на Петрозаводской, 10 — до 15 человек. Школьники 9-11 классов, занимающиеся на кружках по математике и программированию, будут привлекаться к обязательным волонтерским трудовым работам 1 раз в месяц», — сообщают в центре.

Там также уточняют, что пропускать занятия можно только по уважительной причине, поэтому стоит заранее оценить свои возможности и возможности ребенка.

Подробное расписание занятий для записи:

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (6-7 лет)

Педагог: Юлия Сергеевна (учитель начальной школы, стаж более 10 лет)

Расписание занятий:

группа 1: вторник и четверг 17:30-18:00

группа 2: вторник и четверг 18:15-18:45

Ул. Горького д. 87, каб. 231

Запись через Белову Татьяну Александровну



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (6-7 лет, знакомство с буквами, подготовка руки к письму)

Педагог: Александра Николаевна (учитель начальной школы, стаж более 10 лет)

Расписание занятий: среда 18:00-18:40

Ул. Горького д. 87, каб. 231

Запись через Белову Татьяну Александровну



МАТЕМАТИКА, 2 КЛАСС

Преподаватель: Чиркова Анна Евгеньевна

Расписание занятий: понедельник 18:00-18:45

Ул. Горького д. 87, каб. 231



МАТЕМАТИКА, 3 КЛАСС

Преподаватель: Чиркова Анна Евгеньевна

Расписание занятий: понедельник 19:00-19:45

Ул. Горького д. 87, каб. 231



МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС

Преподаватели: Архипова Виктория Вадимовна и Лазутина Анастасия Сергеевна

Расписание занятий: среда 16:00-16:50

Ул. Горького д. 87, каб. 231



МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС

Преподаватели: Архипова Виктория Вадимовна и Лазутина Анастасия Сергеевна

Расписание занятий: среда 17:00-17:50

Ул. Горького д. 87, каб. 231



МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС

Преподаватель: Ужегова Полина Ильинична

Расписание занятий: воскресение 12:00-13:00

Ул. Петрозаводская д. 10



ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON, 9-11 КЛАССЫ

Преподаватель: Белов Михаил Андреевич

Расписание занятий: среда 18:50-20:20 и суббота 17:30-18:50

Ул. Петрозаводская д. 10



ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ, 9 КЛАСС (с января 2023 года)

Преподаватель: Белов Михаил Андреевич

Расписание занятий: суббота 17:30-18:50

Ул. Петрозаводская д. 10



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ, 11 КЛАСС

Преподаватель: Белов Михаил Андреевич

Расписание занятий: суббота 17:30-18:50

Ул. Петрозаводская д. 10



ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ, 9 КЛАСС

Преподаватель: Белов Михаил Андреевич

Расписание занятий: суббота 16:00-17:20

Ул. Петрозаводская д. 10



ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ, 11 КЛАСС

Преподаватель: Белов Михаил Андреевич

Расписание занятий: суббота 19:00-20:30

Ул. Петрозаводская д. 10



РИСОВАНИЕ, 8-12 лет

Преподаватели: Архипова Виктория Вадимовна и Чиркова Анна Евгеньевна

Расписание занятий: пятница 16:00-17:00

Ул. Горького д. 87, каб. 231



Группы будут формироваться в сентябре. С 1 по 10 будет осуществляться прием заявок, 11 сентября будут сформированы списки зачисленных в группы, 12 сентября начнутся занятия для школьников, 19 сентября - начало занятий для дошкольников



Для записи на занятия по подготовке к школе и обучению грамоте пишите Беловой Татьяне. Для записи на занятия для школьников пишите личные сообщения преподавателям соответствующих групп. Обязательно указывайте:

1. Полные ФИО родителя

2. Телефон родителя

3. Полные ФИО ребенка

4. Дата рождения ребёнка + номер класса в школе / группа в садике

5. Кружок, на который хотите записаться

6. Статус семьи

7. Краткая информация об общей успеваемости в школе или особенностях развития



Комментарий по кружкам по программированию и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Программа обучения такая:

1 полугодие - только программирование (и по средам, и по субботам)

2 полугодие - программирование (по средам) и ОГЭ по информатике (по субботам)

Таким образом, есть 3 варианта посещения занятий:

1) Если Вы хотите научиться программировать, то ходите и по средам, и по субботам в течение всего учебного года;

2) Если Вы хотите только подготовиться к ОГЭ по информатике (9 класс), то ходите только по субботам начиная с января;

3) Если Вы хотите подготовиться к ЕГЭ по информатике (11 класс), то ходите и по средам, и по субботам в течение всего учебного года.



Бесплатные занятия стали возможны, благодаря грантам администрации города Вологды и центра "Содружество".