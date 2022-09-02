Вологодские школьники могут посещать бесплатные кружки по различным предметам

Центр «С миру по нитке» приглашает на бесплатные занятия в 2022-2023 учебном году. В перечне занятий подготовка к школе, грамота, математика, подготовка к экзаменам и так далее.
«Все занятия проводятся бесплатно. Все мероприятия, предусмотренные программами обучения — экскурсии, математические бои, праздники и квесты — тоже бесплатны. Размер групп, занимающихся на Горького, 87 — до 8 человек. Размер групп, занимающихся на Петрозаводской, 10 — до 15 человек. Школьники 9-11 классов, занимающиеся на кружках по математике и программированию, будут привлекаться к обязательным волонтерским трудовым работам 1 раз в месяц», — сообщают в центре.
Там также уточняют, что пропускать занятия можно только по уважительной причине, поэтому стоит заранее оценить свои возможности и возможности ребенка.
Подробное расписание занятий для записи:
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (6-7 лет)
Педагог: Юлия Сергеевна (учитель начальной школы, стаж более 10 лет)
Расписание занятий:
группа 1: вторник и четверг 17:30-18:00
группа 2: вторник и четверг 18:15-18:45
Ул. Горького д. 87, каб. 231
Запись через Белову Татьяну Александровну
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (6-7 лет, знакомство с буквами, подготовка руки к письму)
Педагог: Александра Николаевна (учитель начальной школы, стаж более 10 лет)
Расписание занятий: среда 18:00-18:40
Ул. Горького д. 87, каб. 231
Запись через Белову Татьяну Александровну
МАТЕМАТИКА, 2 КЛАСС
Преподаватель: Чиркова Анна Евгеньевна
Расписание занятий: понедельник 18:00-18:45
Ул. Горького д. 87, каб. 231
МАТЕМАТИКА, 3 КЛАСС
Преподаватель: Чиркова Анна Евгеньевна
Расписание занятий: понедельник 19:00-19:45
Ул. Горького д. 87, каб. 231
МАТЕМАТИКА, 4 КЛАСС
Преподаватели: Архипова Виктория Вадимовна и Лазутина Анастасия Сергеевна
Расписание занятий: среда 16:00-16:50
Ул. Горького д. 87, каб. 231
МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС
Преподаватели: Архипова Виктория Вадимовна и Лазутина Анастасия Сергеевна
Расписание занятий: среда 17:00-17:50
Ул. Горького д. 87, каб. 231
МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС
Преподаватель: Ужегова Полина Ильинична
Расписание занятий: воскресение 12:00-13:00
Ул. Петрозаводская д. 10
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON, 9-11 КЛАССЫ
Преподаватель: Белов Михаил Андреевич
Расписание занятий: среда 18:50-20:20 и суббота 17:30-18:50
Ул. Петрозаводская д. 10
ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ, 9 КЛАСС (с января 2023 года)
Преподаватель: Белов Михаил Андреевич
Расписание занятий: суббота 17:30-18:50
Ул. Петрозаводская д. 10
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ, 11 КЛАСС
Преподаватель: Белов Михаил Андреевич
Расписание занятий: суббота 17:30-18:50
Ул. Петрозаводская д. 10
ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ, 9 КЛАСС
Преподаватель: Белов Михаил Андреевич
Расписание занятий: суббота 16:00-17:20
Ул. Петрозаводская д. 10
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ, 11 КЛАСС
Преподаватель: Белов Михаил Андреевич
Расписание занятий: суббота 19:00-20:30
Ул. Петрозаводская д. 10
РИСОВАНИЕ, 8-12 лет
Преподаватели: Архипова Виктория Вадимовна и Чиркова Анна Евгеньевна
Расписание занятий: пятница 16:00-17:00
Ул. Горького д. 87, каб. 231
Группы будут формироваться в сентябре. С 1 по 10 будет осуществляться прием заявок, 11 сентября будут сформированы списки зачисленных в группы, 12 сентября начнутся занятия для школьников, 19 сентября - начало занятий для дошкольников
Для записи на занятия по подготовке к школе и обучению грамоте пишите Беловой Татьяне. Для записи на занятия для школьников пишите личные сообщения преподавателям соответствующих групп. Обязательно указывайте:
1. Полные ФИО родителя
2. Телефон родителя
3. Полные ФИО ребенка
4. Дата рождения ребёнка + номер класса в школе / группа в садике
5. Кружок, на который хотите записаться
6. Статус семьи
7. Краткая информация об общей успеваемости в школе или особенностях развития
Комментарий по кружкам по программированию и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Программа обучения такая:
1 полугодие - только программирование (и по средам, и по субботам)
2 полугодие - программирование (по средам) и ОГЭ по информатике (по субботам)
Таким образом, есть 3 варианта посещения занятий:
1) Если Вы хотите научиться программировать, то ходите и по средам, и по субботам в течение всего учебного года;
2) Если Вы хотите только подготовиться к ОГЭ по информатике (9 класс), то ходите только по субботам начиная с января;
3) Если Вы хотите подготовиться к ЕГЭ по информатике (11 класс), то ходите и по средам, и по субботам в течение всего учебного года.
Бесплатные занятия стали возможны, благодаря грантам администрации города Вологды и центра "Содружество".