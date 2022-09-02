При работе в лесу сотрудники нацпарка «Русский Север» чуть не столкнулись с медведем

Сотрудники национального парка «Русский Север» рассказали, как работая в лесу, чуть не столкнулись с медведем. Лесной житель совсем рядом искал личинки в древисине.

«Как-то под Коварзино, в процессе мониторинга надбородника, мы услышали хруст и посапывание. Стало не по себе, но, покосившись на „ружо“ сопровождавшего нас государственного инспектора, пожали плечами и решили не обращать особого внимания. Правда, госинспектор начал особенно рьяно наворачивать „тихие“ круги вокруг бестолковых научников и всматриваться зоркими очами в темный лес вокруг», — пишут специалисты.

Когда они возвращались, то заметили поваленное, раскрошенное в труху дерево («вот чем был увлечен мишка — поиском личинок в мертвой древесине!»). По признанием научных работников, в этот момент испугались и стали шептаться о том, что никогда больше не пойдут в лес. Но как только вернулись домой, страх прошел.