При работе в лесу сотрудники нацпарка «Русский Север» чуть не столкнулись с медведем

02.09.2022 [Общество]

Сотрудники национального парка «Русский Север» рассказали, как работая в лесу, чуть не столкнулись с медведем. Лесной житель совсем рядом искал личинки в древисине.

«Как-то под Коварзино, в процессе мониторинга надбородника, мы услышали хруст и посапывание. Стало не по себе, но, покосившись на „ружо“ сопровождавшего нас государственного инспектора, пожали плечами и решили не обращать особого внимания. Правда, госинспектор начал особенно рьяно наворачивать „тихие“ круги вокруг бестолковых научников и всматриваться зоркими очами в темный лес вокруг», — пишут специалисты.

Когда они возвращались, то заметили поваленное, раскрошенное в труху дерево («вот чем был увлечен мишка — поиском личинок в мертвой древесине!»). По признанием научных работников, в этот момент испугались и стали шептаться о том, что никогда больше не пойдут в лес. Но как только вернулись домой, страх прошел.

«Вернулись без приключений, но в лес пойдем еще. Такие уж вероломные эти „нацпарковские“», — заключили сотрудники. 

Тэги: национальный парк, Русский север, медведи
Фото национальный парк Русский Север

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
Умер главврач Белозерской центральной районной больницы Игорь Ефремов

Похожие новости

В Вологодской области будут развивать экологический туризм в национальном парке

Площадкой для развития экологического туризма станет национальный парк «Русский север»

1989
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Валютные вклады россиян превращаются в рублевые
На базе отдыха в Вологодском районе при катании на гидроцикле погибла женщина
3 млрд рублей поддержки получили вологодские аграрии из бюджета
В Тотемском районе появился памятник коровам
Вологодские школьники могут посещать бесплатные кружки по различным предметам
При работе в лесу сотрудники нацпарка «Русский Север» чуть не столкнулись с медведем
В детском саду поселка Майский появился уникальный автогородок по инициативе родителей
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3639
0
01.09.2022 [БлогоVO]

Череповецкий район стал третьим в области по абсолютной убыли населения и первым среди «больших» районов — по относительной

298
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

805
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика