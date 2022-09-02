В детском саду поселка Майский появился уникальный автогородок по инициативе родителей

Уникальный автогородок установили в детском саду поселка Майский по инициативе родителей на средства программы губернатора «Народный бюджет». Общая его стоимость — порядка 1,7 млн рублей. О городке рассказал у себя на странице глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Автогородок представляет из себя макет дорожной сети на безопасном резиновом покрытии. Здесь же установлены соответствующие знаки ПДД, разметка, а также малые игровые формы.

«Это первая обучающая площадка у нас в районе. На ней юным жителям поселка будут объяснять правила ПДД — ведь лучше один раз показать, чем десять раз рассказать. А результат такого подхода не заставил себя долго ждать: осуждающее детское „Ай-яй-яй-яй!“ в адрес каждого, кто переходил дорогу в неположенном месте!», — сказал глава района.

Сергей Жестянников пообещал, что будет транслировать эту идею и на другие населенные пункты.