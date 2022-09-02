Муниципалитеты Вологодской области начали открывать отопительный сезон

В муниципалитетах Вологодской области готовы начать отопительный сезон. Так, с понедельника котельные заработают в Тотемском и Великоустюгском районах. Об этом заявили местные власти.

Коммунальные службы уже завершают подготовку оборудования. В Тотьме сейчас ведут пуско-наладочные работы. В первую очередь батареи станут теплее в социальных и образовательных учреждениях, а также в районной больнице. Затем теплоносители подключат в жилых домах.

Из-за резкого похолодания подобные объявления ждут жители и других районов. С 31 августа в Вологодскую область пришло резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, тепло в регион не вернется уже до следующего лета. Согласно санитарным требованиям, отопительный сезон начинается, когда в течение пяти дней столбик термометра не поднимается выше восьми градусов. Мэр города Вологды также сообщил, что областная столица подключит отопление в социальных объектах в понедельник. В частности, тепло придет в детские сады и школы.

«С понедельника подключаем отопление в социальные объекты города. На улице заметно похолодало, поэтому считаем, что пора. Подключение будет идти по заявкам руководителей», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Чтобы подключить учреждения социальной сферы к теплоснабжению, директорам и заведующим нужно подать заявку в АО «Вологдагортеплосеть». Специалисты компании регистрируют заявки, проверяют акты готовности к отопительному сезону и выполняют необходимые технические мероприятия.

Тепло в жилые дома Вологды начнет поступать чуть позже. Сейчас специалисты в ежедневном режиме мониторят ситуацию с погодой. По нормативам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней держится не выше + 8 градусов по Цельсию. Но, по опыту прошлых лет, специалисты также учитывают уровень влажности, наличие осадков и еще ряд факторов.