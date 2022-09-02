Глава Нюксенского округа объявил о взломе своей страницы, после того как на ней заметили агитацию за ЕР

Глава Нюксенского муниципального округа Игорь Чугреев объявил о взломе своей страницы ВКонтакте после того, как активисты заметили, что он занимается незаконной агитацией за кандидатов от «Единой России».



Активисты сообщили, что в первой половине дня 1 сентября на странице Чугреева стали появляться посты, о кандидатах от «Единой России» в представительный орган Нюксенского МО. Это не понравилось представителям других политических движений, и она указали главе в комментариях главе, что закон един для всех.

После этого посты были удалены, а глава округа сообщил, что его страницу взломали.

