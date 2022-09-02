Глава Нюксенского округа объявил о взломе своей страницы, после того как на ней заметили агитацию за ЕР

02.09.2022 [Политика]

Глава Нюксенского муниципального округа Игорь Чугреев объявил о взломе своей страницы ВКонтакте после того, как активисты заметили, что он занимается незаконной агитацией за кандидатов от «Единой России». 

Активисты сообщили, что в первой половине дня 1 сентября на странице Чугреева стали появляться посты, о кандидатах от «Единой России» в представительный орган Нюксенского МО. Это не понравилось представителям других политических движений, и она указали главе в комментариях главе, что закон един для всех.

После этого посты были удалены, а глава округа сообщил, что его страницу взломали. 
 

Тэги: агитация

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