3-4 сентября в историко-этнографическом комплексе «Застава князей Белозерских» в Кирилловском районе пройдёт фестиваль «Небо славян».

Гости фестиваля смогут увидеть купеческие ладьи, стоянку древних викингов и воссозданные предметы быта наших предков. Кроме того, модельер Валентина Лисицина представит показ мод в этническом стиле, а посетители мероприятия сами смогут изготовить различные изделия в гончарной и кузнечной мастерских.

На сцене фестиваля выступят группы «Сколот» и «Медведь», оркестр русских народных инструментов «Перезвоны», а на закрытии фестиваля гости увидят выступление группы «Балаган-лимитед».

Возрастные ограничения 6+