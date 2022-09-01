В Кирилловском районе пройдёт фестиваль «Небо славян»

01.09.2022 [Общество]

3-4 сентября в историко-этнографическом комплексе «Застава князей Белозерских» в Кирилловском районе пройдёт фестиваль «Небо славян».

Гости фестиваля смогут увидеть купеческие ладьи, стоянку древних викингов и воссозданные предметы быта наших предков. Кроме того, модельер Валентина Лисицина представит показ мод в этническом стиле, а посетители мероприятия сами смогут изготовить различные изделия в гончарной и кузнечной мастерских.

На сцене фестиваля выступят группы «Сколот» и «Медведь», оркестр русских народных инструментов «Перезвоны», а на закрытии фестиваля гости увидят выступление группы «Балаган-лимитед».

Возрастные ограничения 6+

Тэги: фестиваль
фото из группы "Застава князей Белозерских. Причал Кузино" в соцсети

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