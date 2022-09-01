В Вологде депутаты ЗСО поздравили школьников с началом учебного года

01.09.2022 [Общество]

В Вологде депутат ЗСО Антон Холодов и заместитель председателя ЗСО Роман Заварин поздравили школьников с началом учебного года.

Антон Холодов присутствовал на линейке в школе № 30, где в новом учебном году набрали семь первых классов — 246 человек. Он пожелал школьникам учиться на пятерки, а их родителям терпения и мудрости.

«Дорогие учителя! Вам желаю успехов в работе и новых достижений. Я знаю, сколько сил, душевных и физических, вы вкладываете в детей. Спасибо за ваш труд!», — добавил депутат.

В конце мероприятия будущие выпускники — учащиеся 11-х классов — передали первоклассникам символ школы — ромашку — и пожелали успехов в учёбе.

Зампредседателя ЗСО Роман Заварин стал гостем торжественной линейки в школе № 37 имени Маршала Советского Союза И. С. Конева.

«Дорогие первоклассники, пусть этот день навсегда останется в вашей памяти. У вас все получится, вы будете учиться в одной из самых лучших школ нашего города. Здесь вы найдете настоящих друзей. Ваши первые учителя откроют вам удивительный мир знаний. Дорогие выпускники, вам желаю определиться с будущей профессией, успешно сдать экзамены и поступить в желанный вуз. Уважаемые учителя, успехов вам, талантливых и благодарных учеников», — сказал Заварин.

В начавшемся учебном году в школе № 37 также набрали рекордное количество первоклассников — 220 человек. Из них сформировали восемь классов.

Отметим, что обе линейки начались с новой общероссийской традиции — поднятия флага и исполнения гимна Российской федерации. Теперь эта традиция будет проводиться каждую неделю.

Тэги: ЗСО, депутаты, школы
фото пресс-службы ЗСО и Антона Холодова

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача

Похожие новости

В Вологде депутат ЗСО Лариса Кожевина и общественники проверили пешеходные переходы у детских садов и школ

Информацию о выявленных нарушениях передадут в соответствующие инстанции

706
0

Серверы ЗСО Вологодской области подверглись хакерской атаке

Почтовые серверы Заксобрания были атакованы ночью и в начале рабочего дня

955
0

На Вологодчине будут отмечать День вологодского масла

С такой инициативой вышли депутаты Законодательного собрания области

1212
0

Учителям в десять раз сократят число отчетов

О снижении на учителей бюрократической нагрузки рассказал спикер ЗСО Андрей Луценко

1082
0

После обращения к Андрею Луценко в доме жительницы Тотемского района появился газ

К председателю Законодательного Собрания, руководителю фракции «Единая Россия» Андрею Луценко в социальных сетях обратилась жительница Тотемского района Марина Скородумова

897
0

Жители многоквартирного жилого дома на улице Планерной обратились к Председателю ЗСО Андрею Луценко с вопросом о смене УК

Жители хотят сменить управляющую компанию, но не могут

1566
0

Спикера Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко наградили в Кремле

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля

1187
0

Более четверти обращений к депутатам ЗСО Вологодской области посвящены вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан

В 2021 году депутатам поступило 9971 обращение

986
0

В День России Вологодчина приняла гостей из 30 регионов на IV Всероссийском сельском марафоне в селе Сметанино

Учредителем мероприятия, которое состоялось в минувшие выходные в Верховажском районе, и председателем оргкомитета является депутат Законодательного Собрания области Евгений Шулепов

1387
0

В Вологодской области будет увеличен размер жилищного сертификата для детей-сирот

Соответствующий законопроект 14 июня был рассмотрен на заседании коллегии ЗСО

965
0

Решения будут приняты: ситуацию с Грязовецким интернатом проанализировали депутаты

В мае в социальных сетях появилась информация о том, что граждане в  учреждении страдают от укусов клопов

1056
0

В Кадникове торжественно открыли гигантский портрет героя Великой Отечественной войны Сергея Орешкова

Масштабное граффити украсило один из жилых домов Кадникова

994
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Кирилловском районе пройдёт фестиваль «Небо славян»
В Вологде депутаты ЗСО поздравили школьников с началом учебного года
СЕВЕРГАЗБАНК в разы увеличил выплаты по кэшбэку
В Череповецком районе подросток сел за руль и пытался скрыться от полиции
Вадим Моисеенко стал победителем этапа Блиц Гран-при по шахматам
В детской больнице Череповца из-за коронавируса запретили посещения
Жители Вологодской области могут потерять в деньгах, если подадут заявления на пособия позже 1 октября
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3582
0
01.09.2022 [БлогоVO]

В этот день хотим вспомнить историю Крохинской школы

124
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

789
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика