В Вологде депутаты ЗСО поздравили школьников с началом учебного года

В Вологде депутат ЗСО Антон Холодов и заместитель председателя ЗСО Роман Заварин поздравили школьников с началом учебного года.

Антон Холодов присутствовал на линейке в школе № 30, где в новом учебном году набрали семь первых классов — 246 человек. Он пожелал школьникам учиться на пятерки, а их родителям терпения и мудрости.

«Дорогие учителя! Вам желаю успехов в работе и новых достижений. Я знаю, сколько сил, душевных и физических, вы вкладываете в детей. Спасибо за ваш труд!», — добавил депутат.

В конце мероприятия будущие выпускники — учащиеся 11-х классов — передали первоклассникам символ школы — ромашку — и пожелали успехов в учёбе.

Зампредседателя ЗСО Роман Заварин стал гостем торжественной линейки в школе № 37 имени Маршала Советского Союза И. С. Конева.

«Дорогие первоклассники, пусть этот день навсегда останется в вашей памяти. У вас все получится, вы будете учиться в одной из самых лучших школ нашего города. Здесь вы найдете настоящих друзей. Ваши первые учителя откроют вам удивительный мир знаний. Дорогие выпускники, вам желаю определиться с будущей профессией, успешно сдать экзамены и поступить в желанный вуз. Уважаемые учителя, успехов вам, талантливых и благодарных учеников», — сказал Заварин.

В начавшемся учебном году в школе № 37 также набрали рекордное количество первоклассников — 220 человек. Из них сформировали восемь классов.

Отметим, что обе линейки начались с новой общероссийской традиции — поднятия флага и исполнения гимна Российской федерации. Теперь эта традиция будет проводиться каждую неделю.