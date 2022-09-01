В Череповецком районе подросток сел за руль и пытался скрыться от полиции

01.09.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе сотрудники ГИБДД задержали автомобиль ВАЗ-21102, которым управлял 15-летний подросток.

Инцидент произошёл в посёлке Малечкино. Водитель пытался скрыться от полицейских, но машину остановили.

«При остановке из автомобиля вышли 4 подростка: мальчики и девочки, которые, осознавая всю опасность, сели в автомобиль к малолетнему водителю», — сообщает районный отдел ГИБДД.

Задержанный пояснил, что приобрёл навыки вождения, играя в компьютерные игры. На отца подростка составили протокол за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительских прав, и провели с ним беседу о недопустимости подобных фактов.

Тэги: подросток, водитель, задержание, ГИБДД
видео отдела ГИБДД по Череповецкому району

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