Вадим Моисеенко стал победителем этапа Блиц Гран-при по шахматам.
В рамках восьмого этапа Гран-при Черного моря завершился этап Блиц Гран-при России, проходивший в Ялте.
Победителем стал представитель Вологодской области, шахматист областной спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Вадим Моисеенко. Его результат — 10,5 из 13.
Второе место у Никиты Афанасьева из Москвы. Он уступил вологжанину всего пол-очка. На третьем — Павел Смирнов из Ставропольского края.
Вадим Моисеенко стал победителем этапа Блиц Гран-при по шахматам
Вадим Моисеенко стал победителем этапа Блиц Гран-при по шахматам.
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