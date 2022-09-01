Вадим Моисеенко стал победителем этапа Блиц Гран-при по шахматам.



В рамках восьмого этапа Гран-при Черного моря завершился этап Блиц Гран-при России, проходивший в Ялте.



Победителем стал представитель Вологодской области, шахматист областной спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» Вадим Моисеенко. Его результат — 10,5 из 13.



Второе место у Никиты Афанасьева из Москвы. Он уступил вологжанину всего пол-очка. На третьем — Павел Смирнов из Ставропольского края.