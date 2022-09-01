Жители Вологодской области могут потерять в деньгах, если подадут заявления на пособия позже 1 октября

01.09.2022 [Общество]

В Департаменте соцзащиты рассказали, почему важно успеть подать заявление на выплату от 8 до 17 лет до 1 октября. Если вологжане успеют до назначенного срока, то выплата будет начислена не с даты заявления, а с 1 апреля 2022 года. Если же срок будет пропущен и за выплатой обратятся после 1 октября, – ее назначат с даты заявления без перерасчета.

В Департаменте социальной защиты области подчеркнули, что по заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата назначается с 1 апреля 2022 года, но не ранее достижения ребенком возраста 8 лет.

Ежемесячное пособие назначат, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты; 75% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если с учетом базовый выплаты достаток семьи не превысил прожиточного минимума на человека; 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% не превысил прожиточного минимума на человека.

Подробная информация о выплате на детей от 8 до 17 лет размещена на сайте Пенсионного фонда. Также получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Вологодской области 8 (800) 600-03-45 и Единого контакт-центра 8 (800) 600-00-00.

Тэги: пособия

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