Вологодское управление ФСБ выявило факт перевода денег на счет фонда, снабжающего украинскую армию

УФСБ России по Вологодской области выявлен факт перевода денежных средств на счет фонда, снабжающего украинскую армию.

«В период проведения специальной военной операции жительница региона, не осознавая противоправный характер своих действий, желая оказать помощь гражданам Украины, осуществила денежный перевод в иностранной валюте на банковский счет украинского фонда „Вернись живым“», — сообщают в управлении.

Женщине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, «создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России „Государственная измена“».

По информации из открытых источников, фонд «Вернись живым» функционирует с 2014 года, осуществляет сбор денежных средств на нужды ВСУ. В ФСБ напомнили гражданам, что если они будут переводить деньги в украинские фонды, то их могут обвинить в госизмене.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Как пояснили в ФСБ, цель объявления предостережения - оказание профилактического воздействия. При этом гражданину разъясняется, что при повторном переводе он может быть привлечен к уголовной ответственности.