Школьники рассказали каким должен быть идеальный учитель

Школьники составили портрет идеального учителя. По мнению детей и подростков самое главное для педагога — это умение быть справедливым и объективно оценивать результат. Так считает каждый третий российский школьник, следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education.



27% учеников отмечают, что главное качество хорошего преподавателя — умение понятно и интересно объяснять материал. О том, что учитель должен любить детей и быть отзывчивым рассказали 17% респондентов. Навык объяснять и аргументировать без эмоций считают принципиально важным 11% школьников, и такое же количество опрошенных отмечают, что у педагога обязательно должно быть чувство юмора.



Для 54% школьников возраст учителя не имеет значения, по мнению 26% опрошенных оптимальный для преподавателя возраст — средний, 19% учащихся испытывают симпатию к молодым педагогам, и 1% школьников считают, что идеальный учитель должен быть старшего возраста. При этом для 76% респондентов важен внешний вид преподавателя, а каждый четвертый школьник считает, что идеальный учитель должен заниматься спортом.

Также респонденты назвали качества, которых, по их мнению, не хватает современным учителям. Каждый четвертый школьник отметил отсутствие взаимопонимания с учениками, 21% опрошенных считает, что учителям не помешало бы чувство юмора, 16% учеников рассказали, что им не хватает доброты, 15% заявили о недостатке терпения, такое же количество опрошенных считают, что современным педагогам не достает профессионального знания предмета и 8% отмечают недостаток строгости.



Каждый второй опрошенный рассказал, что сталкивался с ситуацией конфликта с учителем. 64% школьников переживали из-за этой ситуации и испытывали стресс. 76% учащихся считают, что педагог не должен повышать голос во время дискуссии. 24% опрошенных допускают такую ситуацию.

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 22 по 25 августа 2022 г. среди учащихся 8-11 классов. Метод проведения исследования — e-mail опрос, количество участников — более 2,7 тыс. человек, география — все регионы РФ.

MAXIMUM Education — российская EdTech компания полного цикла, резидент «Сколково».