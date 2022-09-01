Школьники рассказали каким должен быть идеальный учитель

01.09.2022 [Общество]

Школьники составили портрет идеального учителя. По мнению детей и подростков самое главное для педагога — это умение быть справедливым и объективно оценивать результат. Так считает каждый третий российский школьник, следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

27% учеников отмечают, что главное качество хорошего преподавателя — умение понятно и интересно объяснять материал. О том, что учитель должен любить детей и быть отзывчивым рассказали 17% респондентов. Навык объяснять и аргументировать без эмоций считают принципиально важным 11% школьников, и такое же количество опрошенных отмечают, что у педагога обязательно должно быть чувство юмора.

Для 54% школьников возраст учителя не имеет значения, по мнению 26% опрошенных оптимальный для преподавателя возраст — средний, 19% учащихся испытывают симпатию к молодым педагогам, и 1% школьников считают, что идеальный учитель должен быть старшего возраста. При этом для 76% респондентов важен внешний вид преподавателя, а каждый четвертый школьник считает, что идеальный учитель должен заниматься спортом. 

Также респонденты назвали качества, которых, по их мнению, не хватает современным учителям. Каждый четвертый школьник отметил отсутствие взаимопонимания с учениками, 21% опрошенных считает, что учителям не помешало бы чувство юмора, 16% учеников рассказали, что им не хватает доброты, 15% заявили о недостатке терпения, такое же количество опрошенных считают, что современным педагогам не достает профессионального знания предмета и 8% отмечают недостаток строгости.

Каждый второй опрошенный рассказал, что сталкивался с ситуацией конфликта с учителем. 64% школьников переживали из-за этой ситуации и испытывали стресс. 76% учащихся считают, что педагог не должен повышать голос во время дискуссии. 24% опрошенных допускают такую ситуацию. 

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 22 по 25 августа 2022 г. среди учащихся 8-11 классов. Метод проведения исследования — e-mail опрос, количество участников — более 2,7 тыс. человек, география — все регионы РФ. 

MAXIMUM Education — российская EdTech компания полного цикла, резидент «Сколково». 

Тэги: педагоги, ученики

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
Житель Вологды убил соседа за жалобу на громкую музыку

Похожие новости

Учителям в десять раз сократят число отчетов

О снижении на учителей бюрократической нагрузки рассказал спикер ЗСО Андрей Луценко

1078
0

Педагог из Вологды выиграл грант в 970 тысяч рублей

На эти средства он организует серию профориентационных мероприятий для школьников

1592
0

Книгу «Необычная школа в необычное время» выпустил учитель коррекционной школы в Вологде

В книге рассказывается об истории первой народной провинциальной вспомогательной школы в России в период с 1911 по 1949 год

1139
0

Педагогические чтения, посвященные памяти профессора Александра Камкина, пройдут очно и онлайн в Вологде 15 марта

Мероприятие в первую очередь рассчитано на педагогов, работающих с программой «Социокультурные истоки»

1499
0

Имена победителей конкурсного проекта «Педагогический триумф» назвали в Вологодской области

В списке — имена лауреатов семи престижных областных конкурсов профессионального мастерства

1963
0

В Вологодской области стартовал конкурс «Педагогический триумф-2022»

С 1 по 5 марта 170 конкурсантов будут демонстрировать свое педагогическое мастерство на уроках и занятиях, выступать публично и решать профессиональные кейсы

1531
0

Мэр Вологды заявил о разработке программы льготной ипотеки для учителей

Толчком к этому послужила нехватка кадров в школах

1267
0

Вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ обсудят на родительском собрании Вологодской области 16 февраля

Трансляцию мероприятия смогут посмотреть все желающие

1681
0

Около 3% педагогов Вологодской области могут быть отстранены от работы после новогодних каникул

Такие данные приводит департамент образования области после подведения итогов обязательной вакцинации среди работников образовательных учреждений

2538
0

Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой

Она ушла из жизни 24 ноября

5845
0

Бесплатный онлайн-курс по экологическому просвещению доступен для педагогов Вологодской области

Его слушатели овладеют навыками экологического мышления и освоят современные методики экопросвещения школьников

978
0

Вологодский губернатор объявил об увеличении зарплат бюджетников на 10% с сентября

Такое заявление Олег Кувшинников сделал на Педагогическом совете Вологодской области

5344
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Школьники рассказали каким должен быть идеальный учитель
Глава совета директоров Лукойла выпал из окна Центральной клинической больницы Москвы
Житель Грязовецкого района больше суток блуждал в кукурузном поле
Танцевальные коллективы вологодских психоневрологических интернатов стали лауреатами фестиваля Inclusive Dance
В Череповце упавшее дерево пробило лобовое стекло машины
В Великом Устюге пьяный мужчина устроил дебош в ювелирном магазине
В Красавино из-за острой нехватки кадров разделили начальную и среднюю школу по корпусам
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3566
0
31.08.2022 [БлогоVO]

Миллионы освобожденных им граждан России не любят (если не сказать – ненавидят) Горбачева именно за полученную ими свободу

445
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

786
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика