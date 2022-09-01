Глава совета директоров Лукойла выпал из окна Центральной клинической больницы Москвы

Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

«Инцидент произошел около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер», — сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Среди версий гибели главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова, выпавшего из окна ЦКБ, рассматривают самоубийство, сообщил источник РБК. В компании заявили, что Маганов «ушел из жизни после тяжелой болезни»

