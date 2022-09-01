Глава совета директоров Лукойла выпал из окна Центральной клинической больницы Москвы

01.09.2022 [Общество]

Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

«Инцидент произошел около 07:00 мск в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. Из окна шестого этажа выпал мужчина, в результате полученных травм он умер», — сказал собеседник агентства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Среди версий гибели главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова, выпавшего из окна ЦКБ, рассматривают самоубийство, сообщил источник РБК. В компании заявили, что Маганов «ушел из жизни после тяжелой болезни»
 

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