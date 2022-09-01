Житель Грязовецкого района больше суток блуждал в кукурузном поле

В Грязовецком районе мужчина заблудился в поле с кукурузой. Его искали больше суток.

Необычные поиски проходили в муниципальном образовании Комьянское недалеко от деревни Силифоново. Пенсионер на велосипеде поехал смотреть дорогу на кладбище через кукурузное поле совхоза «Аврора» и заблудился. Мужчина — инвалид по слуху, кроме того в 2020 году пережил серьезный перелом и ходил только с палочкой, которую в поездке прикрепил к велосипеду.



Когда пенсионер во время не приехал домой, родственники пошли его искать на поиски. Искать мужчину пришлось больше суток. На сигналы, которые подавали жители никто не откликался. Оказалось, что у кукурузы есть особенность: сельскохозяйственная культура поглощает все звуки. Пенсионера нашли его сыновья вечером 30 августа,. Он сидел на земле и был в очень изможденном состоянии, сильно обезвожен, его трясло.