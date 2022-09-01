Житель Грязовецкого района больше суток блуждал в кукурузном поле

01.09.2022 [Общество]

В Грязовецком районе мужчина заблудился в поле с кукурузой. Его искали больше суток. 

Необычные поиски проходили в муниципальном образовании Комьянское недалеко от деревни Силифоново. Пенсионер на велосипеде поехал смотреть дорогу на кладбище через кукурузное поле совхоза «Аврора» и заблудился. Мужчина — инвалид по слуху, кроме того в 2020 году пережил серьезный перелом и ходил только с палочкой, которую в поездке прикрепил к велосипеду.

Когда пенсионер во время не приехал домой, родственники пошли его искать на поиски. Искать мужчину пришлось больше суток. На сигналы, которые подавали жители никто не откликался. Оказалось, что у кукурузы есть особенность: сельскохозяйственная культура поглощает все звуки. Пенсионера нашли его сыновья вечером 30 августа,. Он сидел на земле и был в очень изможденном состоянии, сильно обезвожен, его трясло.

«Больше суток папа блуждал по кукурузному „лесу“. Если честно, страшно остаться в этих зарослях одному. А раньше детей своих отпускала в кукурузные поля одних. И теперь понимаю, что нельзя ни в коем случае так делать. Когда мы нашли отца, он был в шоке. Сейчас папа сопоставляет события, произошедшие в разные дни, и считает, что заблудился в лесу. В больницу я его не повезла. Решила понаблюдать. Не хочу усугубить шок», — говорит Екатерина Гришина дочка пропавшего пенсионера.

Тэги: кукуруза, заблудился

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