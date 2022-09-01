Танцевальные коллективы вологодских психоневрологических интернатов стали лауреатами фестиваля Inclusive Dance

01.09.2022 [Общество]

Танцевальные коллективы вологодских психоневрологических интернатов стали лауреатами Международного фестиваля Inclusive Dance

В мероприятии приняли участие подопечные Вологодского психоневрологического интерната № 1 и психоневрологического интерната «Сосновая Роща». Они заняли 3 место в танцевальном фестивале Благотворительного фонда «Инклюзив Дэнс — Инклюзивный танец».

Особенностями фестиваля является активное вовлечение в занятия хореографией людей с инвалидностью, оказавшихся в социальной изоляции; привлечение волонтерского сообщества и танцевальных коллективов к работе с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; создание доброжелательной социальной среды вокруг детей-инвалидов, молодых инвалидов и их семей.

«Наш коллектив существует меньше года, но уже сейчас показывает высокие результаты и завоевывает награды в международных конкурсах, — рассказывает организатор Вологодского психоневрологического интерната № 1 Екатерина Шубина. — Я решила заинтересовать наших подопечных историко-бытовыми бальными танцами, потому что работаю в вологодской студии исторических танцев «Эмоция». Начали с официального бранля, как с самого простого танца, а на конкурс представили «Кадриль». И в перспективе планируем провести бал, где будет представлено не менее 15 различных танцев!»

Коллективы-лауреаты получили приглашение на мероприятия «Школа инклюзивного танца» и Международные соревнования «Большой кубок «Inclusive Dance», которые пройдут в октябре 2022 года в Москве.

Тэги: Танцы

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