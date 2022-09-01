В Красавино из-за острой нехватки кадров разделили начальную и среднюю школу по корпусам

01.09.2022 [Общество]

Из-за острой нехватки педагогических кадров в городе Красавино разделили начальную и среднюю школу по корпусам. Информацию об этом направили родителям 25 августа.

В обращении коллектива школы и совета родителей школы №15 имени Сергея Преминина говорится, что теперь начальные классы школы будут учиться во втором корпусе на улице Текстильщиков, а средние и старшие классы в первом корпусе на Советском проспекте.

Причиной этому стала острая нехватка кадров: отсутствуют учителя истории и обществознания, русского языка и литературы, математики и иностранного языка. Проблему усугубляло то, что учителям приходилось ходить между корпусами. Поэтом старшее и среднее звено объединили в одном корпусе. Также во втором корпусе, где до этого обучалось среднее звено, остро стояла проблема нехватки кабинетов. Например, физкультура одновременно стояла и у начальных, и у средних классов. Кроме этого, с 1 сентября несколько кабинетов заняла Красавинская школа искусств, в здании которой сейчас идет ремонт. 

При этом во втором корпусе пятнадцатой школы вовремя был не доделан ремонт в раздевалках для уроков физкультуры. В первом корпусе раздевалки есть. Также во втором корпусе оказалась перегружена столовая и обычная раздевалка. 

Тэги: школы, кабинеты

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