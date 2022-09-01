В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе

Призывник из Вологды обратился в суд и оспорил свой призыв. Согласно решению призывной комиссии 22-летний молодой человек был призван на военную службу.

Молодой человек с таким решением был не согласен, так как страдает некоторыми заболеваниями. Болезни призывника подтверждены медицинскими документами и являются основанием для присвоения категории годности к военной службе «В» и освобождения от прохождения военной службы. Призывник обратился в суд.

«Судом была назначена военно-врачебная экспертиза, согласно заключению экспертов при принятии решения призывной комиссией в ходе медицинского освидетельствования призывника были допущены множественные нарушения, в частности, не приняты во внимание жалобы и ранее установленные у него диагнозы, не выдано направление на медицинское обследование его в стационарных условиях в профильном отделении — неврологическом для установления окончательного диагноза и степени выраженности клинических проявлений», — сообщает пресс-служба судов.

В ходе судов выяснилось, что заболевание призывника соответствует степени годности к военной службе «Г» — временно не годен к военной службе. Вологодский городской суд признал решение призывной комиссии о призыве истца на военную службу незаконным и отменил.



Решение было обжаловано в апелляционном порядке, но Вологодским областным судом оставлено без изменения.