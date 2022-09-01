В Вологде пройдет лекция по воздушной археологии

01.09.2022 [Культура]

В Вологде пройдет лекция по воздушной археологии.

Воздушная археология — это метод исторического исследования. Хотите узнать зачем археологи летают? Приходите 17 сентября в 15:00 в библиотеку № 21 (ул. Гагарина, 35) на лекцию «Археология — взгляд с высоты. 100 лет применения воздушной съемки в археологии». С ней выступит Дмитрий Сергеевич Коробов (доктор исторических наук, профессор Института археологии РАН, г. Москва). 

Лекция бесплатная, регистрацию можно пройти по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/630f6eafffd6cb6a200e42c4/

Тэги: лекции

ТОП НЕДЕЛИ

Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
В Сямженском районе женщина убила своего сына
На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
В одном из торговых центров Вологды прямо на посетителей обвалился потолок
В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача
В ходе спецоперации погиб доброволец из Череповца

Похожие новости

Опубликована программа Форума популярной истории, который пройдет в Вологде 19-21 августа

Все лекции форума бесплатные

914
0

Несколько открытых лекций пройдут в Вологде в рамках «Бурмагинфеста» 25 июня

Посетители узнают о жизни и творчестве Бурмагиных, а также о роли экслибриса в истории культуры

942
0

Антрополог Елена Сударикова прочтет научно-популярную лекцию в Вологде 2 июля

Сейчас вологжане голосованием выбирают тему этой лекции

1503
0

Экологический фестиваль «Экологика» пройдет в Вологде 7 мая

Посетителей ждут мастер-классы, показ мод, выставка-продажа экотоваров, лекции, квиз и сбор вторсырья

1360
0

Две публичные лекции пройдут в Вологде в рамках экологического форума

Темы лекций: «Трансформация промышленной политики России» и «Разнообразие позвоночных животных Вологодской области и города Вологды»

880
0

Бесплатная группа поддержки для женщин начинает работу в Вологде 3 апреля

Женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут посетить лекции психологов и специалистов по красоте

1092
0

О роли монастырей и храмов в жизни Вологодчины расскажут 24 марта в библиотеке имени Бабушкина

Здесь пройдут православные краеведческие чтения

996
0

Школа городского эколога пройдет в Вологде 6 марта

Стать участником может бесплатно любой желающий

2376
0

Лекция «Общественные настроения в Вологде в 1910 – 1920-х годах» пройдёт в Доме купца Самарина

Встречу проведёт преподаватель ВоГУ, историк-краевед Леонид Панов

1921
0

Сбор средств на проведение открытых лекций популяризаторов науки проходит в Вологде

Энтузиасты вологодской научпоп-артели организовали сбор средств, чтобы привезти в Вологду известных лекторов

1333
0

Бесплатные мастер-классы проведут психологи на Семейном форуме «Лад» 23 октября

Мероприятие рассчитано на родителей и специалистов, работающих с семьями

1542
0

Две лекции научного журналиста Алексея Водовозова пройдут в Вологде 23 мая

Посетить обе лекции можно бесплатно по предварительной записи

1236
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Красавино из-за острой нехватки кадров разделили начальную и среднюю школу по корпусам
В Вологде призывнику пришлось доказывать в суде, что он не годен к службе
У клиентов Мегафона появился виртуальный секретарь
В Вологде пройдет лекция по воздушной археологии
Футболисты вологодского «Динамо» завершили свое выступление в ФОНБЕТ - Кубок России
Об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ расскажут на общероссийском родительском собрании
В Минпросвещения назвали поборы в школах уголовным преступлением
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3559
0
31.08.2022 [БлогоVO]

Миллионы освобожденных им граждан России не любят (если не сказать – ненавидят) Горбачева именно за полученную ими свободу

410
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

786
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика