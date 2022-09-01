В Вологде пройдет лекция по воздушной археологии.

Воздушная археология — это метод исторического исследования. Хотите узнать зачем археологи летают? Приходите 17 сентября в 15:00 в библиотеку № 21 (ул. Гагарина, 35) на лекцию «Археология — взгляд с высоты. 100 лет применения воздушной съемки в археологии». С ней выступит Дмитрий Сергеевич Коробов (доктор исторических наук, профессор Института археологии РАН, г. Москва).

Лекция бесплатная, регистрацию можно пройти по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/630f6eafffd6cb6a200e42c4/