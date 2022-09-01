Футболисты вологодского «Динамо» завершили свое выступление в ФОНБЕТ - Кубок России

01.09.2022 [Спорт]

Футболисты вологодского «Динамо» завершили свое выступление в ФОНБЕТ — Кубок России.

В 1/128 финала Пути Регионов, вологжане на выезде проиграли «Спартаку» из Костромы 1:3. Единственный гол в матче у «бело-синих» забил Семён Финашин, к тому времени «динамовцы» уже уступали в три мяча, и гол Финашина только подвел итог матча.

«У нас была ротация состава. В отличии от „Спартак-Кострома“, который этот тур пропускала, мы три дня назад играли игру чемпионата. И мы дали возможность ребятам, у которых мало игровой практики, проявить себя… Мы хотели посмотреть игроков, планировали выиграть, пройти дальше. И конечно я не в коем случае ребят не виню, мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Я на стороне ребят…» сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Вологда» Анатолий Кертоакэ.

На этом выступление «Динамо-Вологда» в Кубке России закончено, но не закончен сезон. Уже 4 сентября в Чемпионате Второй лиги вологжанам предстоит сыграть матч против «Торпедо-Владимир».

Тэги: Футбол

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