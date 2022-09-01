Об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ расскажут на общероссийском родительском собрании

01.09.2022 [Общество]

Россиянам расскажут об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году. 1 сентября в 16:00 мск состоится общероссийское «родительское собрание» для родителей учеников, которые перешли в 9 и 11 классы. Собрание пройдет в формате вебинара в прямом эфире.

На собрании расскажут:

- Как изменится схема поступления выпускников 2023 года
- Какие ошибки детей и родителей мешают поступлению на бюджетное отделение
- Как нужно готовиться ребенку, чтобы получить минимум 80+ баллов
- Каковы ваши реальные шансы на поступление в сильный вуз на бюджет
- Как правильно распределять время и все успеть во время экзамена
- Почему дети решают в среднем только 1/3 всех заданий, которые нужно решить на ЕГЭ
- Где чаще всего ошибаются ученики и теряют заветные баллы
- Как улучшить свои результаты ЕГЭ в кратчайшие сроки и помочь ребенку поступить в вуз мечты


Собрание пройдет в формате вебинара в прямом эфире.

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Тэги: школы

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