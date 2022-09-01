В Вологодской области появился второй «Кванториум» для школьников

Детский технопарк создан в Череповецком Образовательном центре № 11 в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Открытие этого объекта говорит об уровне развития среднего образования в Череповце. Учащиеся образовательного центра № 11 и ребята из близлежащих школ здесь смогут воплотить в жизнь самые смелые идеи, о возможности которых предыдущее поколение не могло и мечтать. Сегодня же это стало обыденностью, практикой, частью образовательного процесса, — отметил в ходе церемонии открытия и. о. председателя Правительства области Эдуард Зайнак. — Знания, полученные на базе „Кванториума“, станут хорошей стартовой площадкой для поступления в ведущие вузы, в частности, Череповецкий госуниверситет».

Более 600 кв. метров площади Образовательного центра № 11 заняли кабинеты физики, химии, биологии, робототехники, ГЕО-АЭРО и зона проектной деятельности.

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено высокотехнологичное оборудование на сумму более 21 млн рублей — ноутбуки, интерактивные панели, МФУ, цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, цифровые микроскопы, наборы по образовательной робототехнике, наборы для изучения технологий связи и «интернета вещей», роботы-манипуляторы, 3D-принтеры. Вместе с ремонтными работами и приобретением мебели расходы на создание «Кванториума» составили более 25 млн рублей.

В первой половине дня в «Кванториуме» будут проходить практические занятия по физике, химии, биологии для учащихся Образовательного центра, а во второй половине дня для ребят, проживающих в Череповце, будут организованы дополнительные общеразвивающие программы технической и естественно-научной направленности.

В 2023 году кванториумы появятся в Вологодском многопрофильном лицее. В 2024 году будут построены сразу четыре школьных «Кванториума»: один в Череповце и три — в Вологде.