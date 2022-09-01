В Вологде эксперты прорабатывают варианты корректировки схемы движения общественного транспорта на Элме

Эксперты прорабатывают варианты корректировки схемы движения общественного транспорта в 6-м микрорайоне Вологды

Исследование существующей и разработку новой маршрутной сети общественного транспорта проводят представители Вологодского госуниверситета по инициативе Администрации города Вологды. Вопрос транспортной доступности 6-го микрорайона («Элма») был вынесен для экспертов отдельной задачей. Предварительные результаты анализа они представили Мэру города Сергею Воропанову во время рабочего выезда.

В феврале этого года около 300 жителей шестого микрорайона Вологды подписали коллективное обращение к администрации Вологды. Они просят наладить работу общественного транспорта, который связывает «Элму» с другими микрорайонами города.

Жители говорят, что проблема существует давно и не только не решается, но постепенно усугубляется. Отменен маршрут № 17, систематический нарушает установленный график маршрут № 12. Частные перевозчики не информируют о своем расписании: № 27 ходит довольно регулярно, но не всегда, а № 35 — всего несколько раз в день, № 49 отменен. В итоге горожане ждут автобусов по часу. В феврале вместе с ними на остановке постоял и подождал автобуса журналист NewsVo. Слова жителей подтвердились.

Эксперты провели исследование пассажиропотока, работы транспорта в целом, а также опрос, в котором приняли участие пассажиры автобусов, автомобилисты, перевозчики.

«Мы проводили мониторинг в апреле 2022 года и в утренний час пик, и в вечерний, и в дневное время. Изучив пассажиропотоки с каждого района, пришли к выводу, что 6-й микрорайон является средним по количеству пассажиров. К примеру, если в утренний час пик с ул. Конева уезжает почти 2000 человек, то с остановочного пункта „6 мкр“ — менее 700», — комментирует научный руководитель проекта, преподаватель ВоГУ Анатолий Востров.

Жители уже выразили свое несогласие с предварительными результатами исследования. Они считают, что пассажиропоток нельзя адекватно оценить, так как часть людей уходит на остановки Конева, чтобы не ждать долго автобуса на Элме. У многих это уже вошло в привычку из-за плохого транспортного сообщения в микрорайоне.

Также в этом районе возник вопрос по «двойной» остановке «Ул. Текстильщиков»: часть маршрутов, которые идут от «Элмы», останавливаются на ул. Текстильщиков, а те, которые идут от Лосты, останавливаются на ул. Беляева.

«Мы предлагаем остановки объединить, пустив все маршруты через ул. Петрозаводскую, затем на ул. Текстильщиков и ул. Можайского. Таким образом мы решим еще одну проблему — доступность застраивающейся в настоящей момент ул. Текстильщиков», — говорит Анатолий Востров.

В 6-й микрорайон ходит автобус муниципального предприятия ПАТП № 1 — это маршрут № 12, где на линии задействовано четыре машины. Также работают автобусы частных перевозчиков № 27 и 35. Если все автобусы работают на линии без сбоев графика, то, как правило, сложностей не возникает. Проблемы возникают в случае, если по какой-то причине, например, из-за поломки, транспорт не выходит на маршрут. Считают исследователи.

В администрации города считают, что частично решить вопрос помогут новые автобусы на газомоторном топливе, которые город приобрел на средства инфраструктурного кредита. Новая техника в том числе используется и на маршруте № 12. Кроме того, в рамках исследования маршрутно-транспортной сети специалисты прорабатывают несколько предложений, связанных с вопросом транспортной доступности 6-го микрорайона.

«Существующая маршрутно-транспортная сеть, которая в основной своей массе была сформирована достаточно давно, сегодня вызывает много вопросов, потому что изменилось и количество автомобилей на улицах, и предпочтения пассажиров по маршрутам передвижения, и сам город, который активно строится. Чтобы решить этот вопрос, мы привлекли экспертов ВоГУ, способных с научной точки зрения взглянуть на проблемы в транспортной логистике нашего города и подсказать решения по ее оптимизации. Все вопросы жителей найдут отражение в этой работе. Итоговый вариант исследования эксперты представят осенью, и я опубликую его на своей странице в социальной сети для обсуждения, чтобы все жители Вологды его изучили и могли задать вопросы», — подвел итог встречи Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Исследовательская работа Вологодского государственного университета называется «Оптимизация маршрутной сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа Вологды». В нее включены также микрорайоны, которые сейчас строятся и практически не задействованы в сети общественного транспорта. По предварительной оценке, по новой схеме общественный транспорт Вологды запустят в первом квартале 2023 года.