В Череповце обманутая дольщица через суд взыскала с застройщика больше 800 тысяч рублей

31.08.2022 [Общество]

В Череповце суд рассмотрел иск дольщицы к застройщику, который не предоставил ей квартиру и не вернул деньги.

По имеющимся данным, женщина заключила договор участия в долевом строительстве, заплатила 1 400 000 рублей и должна была получить квартиру на улице Городецкой. Не получив квартиру, череповчанка обратилась в суд с требованием вернуть ей указанную сумму и взыскать с ответчика проценты за пользование её деньгами.

«Ответчик исковые требования не признал, суду пояснил, что в феврале 2022 года из указанной суммы он возвратил истцу 666 000 рублей, что подтверждается выпиской из его банковского счета, где указано назначение платежа», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с ответчика в её пользу 815 629 рублей 13 копеек, в том числе 734 000 рублей как неосновательное обогащение, проценты в размере 70 385 рублей 28 копеек и 11 243 рубля 85 копеек судебных расходов. Застройщик пытался обжаловать решение, но его оставили без изменений.

Тэги: обманутые дольщики, застройщик, иск, суд, взыскание

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