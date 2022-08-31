Жительницу Вологодской области чуть не зарезали в Пикалево

31.08.2022 [Происшествия]

Вологжанка приехала в город Пикалево Ленинградской области в гости к родственнице и чуть не погибла.

Около 6 утра 28 августа в полицию поступило сообщение от жителей одного из домов на улице Горняков в городе Пикалево о том, что на улице за домами лежит женщина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и скорой медицинской помощи обнаружили женщину с резаными ранами в области шеи, женщина была в сознании и сообщила, что она стала жертвой насилия. 

«Потерпевшая отдыхала в одном из увеселительных заведений города, где употребляла спиртные напитки и познакомилась с молодым человеком, однако имя его вспомнить позднее уже не смогла. Ушла из бара она под утро вместе с новым знакомым. Мужчина, воспользовавшись, беспомощным состоянием своей жертвы, а также угрожая ножом, затащил женщину в безлюдное место, где причинил ей порезы шеи после чего совершил насильственные действия, а затем покинул место происшествия»,  — сообщили в  ОМВД Бокситогорского района.

По ориентировке был задержан 25-летний житель города Пикалево. Мужчина уже ранее привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности.

Тэги: насилие

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