Андрей Луценко: «В России изменится процедура техосмотра, плату за общедомовое имущество рассчитают по новым правилам, а учителей освободят от лишней нагрузки»

31.08.2022 [Общество]

Председатель Законодательного Собрания области рассказал об основных нормах, вступающих в силу в сентябре.

«В частности, по инициативе „Единой России“ педагогов избавят от заполнения лишних документов. Вопрос бюрократической нагрузки неоднократно поднимался педагогическим сообществом. Теперь установлен четкий перечень документов, которые должны заполнять учителя, — отметил спикер ЗСО, руководитель фракции „Единая Россия“ Андрей Луценко. — Излишняя бумажная работа мешает педагогам выполнять главную функцию — учить и воспитывать детей. Благодаря принятому по инициативе „Единой России“ закону никто не может заставить учителей заполнять документы, которые не утверждены Минпросвещения или властями региона».

Также с 1 сентября сократится число обязательных проверок для легковых машин, автобусов и грузовиков при прохождении техосмотра с 82 до 55 пунктов.

Отсутствие аптечки, огнетушителя, знака «аварийки», течи масла из двигателя, коробки передач, моста и редукторов, утечки из аккумулятора, системы охлаждения и кондиционера, а также превышение допустимого шума тормозной системы перестанут считать основанием для невыдачи диагностической карты. При этом дополнительно при диагностике двигателя эксперты будут определять подсос воздуха или утечку отработавших газов.

Кроме того, с 1 сентября вступают в силу нововведения в системе ЖКХ. Теперь плату за общедомовые нужды будут корректировать каждый год — сверяя суммы, уплаченные по нормативам, с данными общедомовых счетчиков. Также перерасчет будет производиться при смене исполнителя коммунальных услуг.

Кроме того, продавцы больше не смогут требовать личные данные покупателей, менять сроки доставки товара и иные условия договора купли-продажи, если человек не хочет сообщать свои контакты, магазин все равно обязан обслужить его и продать товар. Собирать личные сведения разрешили, только если это необходимо для оформления покупки. За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность: штраф от 5 до 50 тысяч рублей.

Тэги: законы, депутаты

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