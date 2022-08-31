В Вологде на парковку для инвалида поставили мусорный контейнер

31.08.2022 [Общество]

Прокуратурой города Вологды выявила нарушения закона в деятельности одной из управляющих организаций города.

Прокурорская проверка показала, что УК не выполнила требования федерального законодательства вблизи одного из домов по ул. Некрасова.

«Установлено, что на месте стоянки (парковки) машин, используемых инвалидами, отсутствует дорожный знак, а на самом парковочном месте был расположен мусорный контейнер. По результатам проверки руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения приняты меры к устранению нарушений закона и восстановлению прав граждан», — сообщают в прокуратуре города. 

За допущенные нарушения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности создают условия инвалидам для свободного доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и производственным зданиям, местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям.

Тэги: прокуратура, инвалиды

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