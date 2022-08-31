Символ ХК «Северсталь» рысенок Сева попал на картины художника Николая Копейкина

31.08.2022 [Общество]

Букмекерская компания PARI и хоккейный клуб «Северсталь», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), запустили благотворительный проект к старту нового сезона при участии Николая Копейкина, одного из самых известных художников в рунете.

В рамках проекта Николай Копейкин  написал три картины, посвященные маскоту хоккейного клуба — рысенку Севе. Созданные им произведения дополнены фразами, которые отсылают к команде и ее главному тренеру Андрею Разину. 

Работы Копейкина будут проданы на первом домашнем матче «Северстали» 9 сентября. В этот день череповецкая команда сыграет против обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Все собранные средства с продажи подлинников картин будут перечислены в зоопарк Великого Устюга. Именно там жил рысенок, в честь которого был назван талисман клуба. Деньги поступят на закупку корма для животных на зиму. 

Дополнительно хоккейным клуб реализует футболки с принтами картин Николая Копейкина. Доходы с продаж также будут перечислены в зоопарк.

Тэги: благотворительность

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