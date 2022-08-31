В Череповце посчитали сколько экскрементов остается от собак на улицах города

АНО «Быть человеком» при реализации проекта «Город для всех» задалось вопросом, сколько же экскрементов оставляют на улицах и газонах череповецкие собаки.

«Не так давно мы проводили в группе опрос, в результате которого получилось, что каждый 5-й владелец не убирает за своим питомцем. По данным статистики в Череповце проживает 31000 собак. Если опираться на эти цифры, то получается, что от 6200 собачек экскременты ежедневно остаются лежать на улицах нашего города. Это 12400 кучек в день… 4 526 000 в год… Может эти цифры заставят задуматься те 20%? Может мы уже начнем с себя и будем делать наш город чище???» — задаются вопросом активисты.

Они призывают хозяев собак брать с собой на прогулки пакетики и убирать за питомцами.

«Некоторые не убирают принципиально: тут мол и так много мусора от людей, зачем я буду за собакой убирать… И получается замкнутый круг — грязно, значит можно мусорить и не убирать экскременты».

Активисты отмечают, что убрать за собакой — обязанность владельца.





Проект «Город для всех» реализуется АНО «Быть Человеком» при поддержке Правительства Вологодской области и мэрии города Череповца.