В усадьбе Хваленское пройдет день открытых дверей 3 сентября

31.08.2022 [Культура]

День открытых дверей пройдет в усадьбе Хваленское 3 сентября. Для гостей будет организован концерт в рамках фестиваля «Музыкальная Экспедиция». 

Усадьба распахнет свои двери в 15:30 часов. Концерт начнется в 17:00. Вход свободный.

Концерт в этот раз пройдет в парадном зале усадьбы. Если желающих будет много, то возможно проведение повторного концерта в этот же день, ориентировочно в 18:00 часов. Решение будет принято художественным руководителем фестиваля в день проведения концерта.

Усадьба дворян Качаловых «Хвалевское» расположена на высоком живописном берегу реки Суды в селе Борисово-Судское, Бабаевского района Вологодской области. Исторически эти земли были частью Белозерского уезда Новгородской губернии. Главный усадебный дом был построен в 1854-56 годах местным помещиком Николаем Александровичем Качаловым.

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