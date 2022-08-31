В национальном парке «Русский Север» отмечена катастрофически низкая численность серого журавля

В этом году, по наблюдениям специалистов — орнитологов, на территории национального парка «Русский Север» была отмечена катастрофически низкая численность серого журавля.

Специалисты связывают это с тем, что зимой 2021 года в Израиле, где зимуют птицы, была эпидемия.

«Как отмечается в некоторых источниках, массовая гибель этих птиц была замечена в долине реки Хула и связана, по мнению многих ученых, со вспышкой вируса гриппа птиц (так, например, отмечено на официальном сайте Русского Общества Сохранения и Изучения Птиц). Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой: пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация о встречах серого журавля на территории национального парка, сообщите, пожалуйста, нам!» — пишут сотрудники парка.

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