В национальном парке «Русский Север» отмечена катастрофически низкая численность серого журавля

31.08.2022 [Общество]

В этом году, по наблюдениям специалистов — орнитологов, на территории национального парка «Русский Север» была отмечена катастрофически низкая численность серого журавля.

Специалисты связывают это с тем, что зимой 2021 года в Израиле, где зимуют птицы, была эпидемия.

«Как отмечается в некоторых источниках, массовая гибель этих птиц была замечена в долине реки Хула и связана, по мнению многих ученых, со вспышкой вируса гриппа птиц (так, например, отмечено на официальном сайте Русского Общества Сохранения и Изучения Птиц). Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой: пожалуйста, если у вас есть какая-либо информация о встречах серого журавля на территории национального парка, сообщите, пожалуйста, нам!» — пишут сотрудники парка. 

Можно отправить личное сообщение в официальную группу в сети «ВКонтакте», можно написать по адресу электронной почты: [email protected]

Тэги: журавли

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