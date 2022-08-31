«Свой театр» в Вологде снижает цены на билеты, чтобы постановки смогли посмотреть школьники

«Свой театр» Всеволода Чубенко запускает акцию «Литературная среда», в рамках которой будут представлены моноспектакли по произведениям известных писателей и поэтов.

«Акция стартует уже 14 сентября. Откроет ее „Крокодил“ — несерьёзные истории по прозе и стихам Саши Черного. А далее зрители увидят спектакли „Муж Татьяны“ (21 сентября) и „Губернатор. Не бес“(28 сентября)», — говорится в сообщении в группе театра в соцсети.

Отмечается, что цена на билеты будет снижена, чтобы постановки смогли посмотреть школьники. Информацию о билетах можно найти в группе театра. Возрастные ограничения 14+