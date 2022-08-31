Жителя Вытегры осудили за издевательства над женой

31.08.2022 [Общество]

В Вытегре суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозах убийством и истязаниях жены.

Установлено, что в период с 6 марта по 22 июня 2022 года пьяный подсудимый систематически избивал жену и один раз ударил её бутылкой по голове.

«Кроме того, вечером 28 июня 2022 года нетрезвый супруг в ходе ссоры с женой ударил ее по лицу, а затем, взяв нож, повалил ее на пол и начал размахивать ножом из стороны в сторону, говоря при этом супруге, что он ее убьет», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый полностью признал вину. С учётом неотбытого наказания за угрозы убийством, которые имели место ранее, ему назначили окончательное наказание в виде одного года и 10 дней колонии-поселения.

Тэги: угрозы, побои, истязание, родственники, суд, приговор

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