Череповчане Максим Кирпичев и Андрей Шкарин завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке

31.08.2022 [Спорт]

Череповчане Максим Кирпичев и Андрей Шкарин завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке. «Кубок Вента Арена» прошел в Ленинградской области 26 и 27 августа.

Андрей Шкарин одержал победу в индивидуальном зачете категории CVN 2 среди мужчин. Максим Кирпичев взял серебряную медаль в юношеском зачете CNC J 2.

Добавим что оба спортсмена занимаются в «Спортивной школе № 1» Череповца  у тренеров Ольги Латиной и Светланы Мосиной. Выступают на лошадях по кличке «Багет» и «Гейзи».

Тэги: конный спорт

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