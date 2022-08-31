Череповчане Максим Кирпичев и Андрей Шкарин завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по вольтижировке. «Кубок Вента Арена» прошел в Ленинградской области 26 и 27 августа.



Андрей Шкарин одержал победу в индивидуальном зачете категории CVN 2 среди мужчин. Максим Кирпичев взял серебряную медаль в юношеском зачете CNC J 2.



Добавим что оба спортсмена занимаются в «Спортивной школе № 1» Череповца у тренеров Ольги Латиной и Светланы Мосиной. Выступают на лошадях по кличке «Багет» и «Гейзи».