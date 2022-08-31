Жителей Вологодской области приглашают взять под опеку обитателей зоосада Деда Мороза

31.08.2022 [Общество]

В зоосаде Деда Мороза приглашают всех желающих взять опеку над каким-нибудь животным. 

«Опекуны — это добрые друзья животных. Благодаря их помощи мы все время улучшаем жизнь наших питомцев. Опекуны могут навещать своих подопечных в любой день, узнавать о них самую актуальную информацию от специалистов, а также непосредственно участвовать в их жизни. Присоединяйтесь, и у вас появится возможность взглянуть на жизнь „Зоосада в вотчине Деда Мороза“ изнутри и внести свой вклад в заботу о наших обитателях», — сообщают в зоосаде. 

Программа опеки дает возможность людям ощутить свою причастность к делу сохранения природы, участвовать в жизни «Зоосада в вотчине Деда Мороза» и его обитателей. Взять под опеку одного из обитателей зоопарка может каждый желающий. Подробнее с правилами опеки можно познакомиться https://vk.com/docs-173525134 или по телефону (81738) 5-21-44

Тэги: животные, зоосад Деда Мороза

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