Жителей Вологодской области приглашают взять под опеку обитателей зоосада Деда Мороза

В зоосаде Деда Мороза приглашают всех желающих взять опеку над каким-нибудь животным.

«Опекуны — это добрые друзья животных. Благодаря их помощи мы все время улучшаем жизнь наших питомцев. Опекуны могут навещать своих подопечных в любой день, узнавать о них самую актуальную информацию от специалистов, а также непосредственно участвовать в их жизни. Присоединяйтесь, и у вас появится возможность взглянуть на жизнь „Зоосада в вотчине Деда Мороза“ изнутри и внести свой вклад в заботу о наших обитателях», — сообщают в зоосаде.

Программа опеки дает возможность людям ощутить свою причастность к делу сохранения природы, участвовать в жизни «Зоосада в вотчине Деда Мороза» и его обитателей. Взять под опеку одного из обитателей зоопарка может каждый желающий. Подробнее с правилами опеки можно познакомиться https://vk.com/docs-173525134 или по телефону (81738) 5-21-44