Жители Вологодской области не смогли поделить берег реки Шексны

31.08.2022 [Общество]

29 августа в дежурную часть ОМВД России по Шекснинскому району поступило заявление от жительницы Череповца, которая имеет дачу в деревне Зайцево Нифантовского поселения. Женщина сообщила, что кто-то на берег реки Шексна привез коробку, внутри которой находится битое стекло. 

Оказалось, что дачники и отдыхающие не смогли поделить берег реки. 

«Дачники рассказали, что здесь хорошая береговая зона, куда все ходят купаться. И сюда же приезжают рыбаки на машинах с лодками, спускают их на воду, и якобы даже моют свои транспортные средства. Кто-то из недовольных поведением рыбаков решил перекрыть машинам доступ к воде: скатили три валуна, перегородив ими проезд. В ответ кто-то на доске объявлений дачного товарищества „Союз“ развесил объявления с угрозами. И в доказательство серьезности намерений привез коробку с битым стеклом», — пишет районная газета «Звезда».

Как пояснили в Управлении охраны окружающей среды, экологического и муниципального земельного контроля администрации Шекснинского района, серьезные нарушения допущены обеими сторонами конфликта и наказание за подобные действия для тех и других будут исчисляться огромными суммами. Проводится расследование по установлению причастных лиц и привлечению их к административной ответственности.

Тэги: конфликты
Фото газета Звезда

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