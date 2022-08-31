Минобороны передало в муниципальную собственность Вологды 21 квартиру

31.08.2022 [Общество]

Министерство обороны передало в муниципальную собственность администрации города Вологды 21 квартиру. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов. 

«Большое количество вологжан ждут радостную новость о переезде из аварийного дома в благоустроенное жилье. Благодаря помощи Юрия Леонидовича и Олега Александровича в решении вопроса с Минобороны 21 семья сможет отметить новоселье в ближайшее время. Кроме того, в конце года ключи от новых квартир получат еще 203 семьи. Мы заканчиваем строительство 208-квартирного дома на улице Архангельской по программе переселения из ветхого и аварийного жилья», — написал мэр.

Передача квартир стала возможной, так как президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года подписал закон о безвозмездной передаче субъектам РФ и муниципальным образованиям военного недвижимого имущества, которое перестало использоваться по назначению. 

Тэги: жилье

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