Директор УК в Вологде пытался засудить женщину за то, что та выложила в сеть видеоролик с ним

В феврале этого года в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» жительницей многоквартирного дома было выложено видео, содержащее изображение директора одной из управляющих компаний. Директору это не понравилось. Он обратился в суд и просил обязать ответчика удалить данное видео, поскольку согласия на публикацию он не давал, а также запретить его дальнейшее распространение. Кроме того, мужчина просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.



Согласно пункту 1 статьи 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.

«Принимая во внимание изложенное, суд пришел к выводу, что спорная съемка осуществлена в месте, открытом для посещения, не носила противозаконный характер, ее опубликование не имело целью удовлетворение обывательского интереса к частной жизни истца, либо извлечения прибыли, выполнена в отношении публичного лица, действия истца, как директора управляющей компании, представляли общественный интерес№, — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Вологодский городской суд в удовлетворении исковых требований отказал директору УК. Решение было обжаловано в апелляционном порядке, но Вологодским областным судом оставлено без изменения.