На запруде в поселке Непотягово умирают птицы

Жители Непотягово Вологодского района сообщили, что на запруде гибнут утки. Глава района взял на контроль ситуацию.

«Обратились в Росприроднадзор и Управление ветеринарии Вологодской области. 26 августа специалисты отобрали пробы для исследования в лаборатории. Результаты показали, что паразитарного и бактериологического заражения нет. Территорию сегодня обследовали также специалисты нашего отдела охраны окружающей среды. Ещё одна из возможных причин — сброс канализационных стоков в реку Шограш», — написал Сергей Жестянников.

Администрация Вологодского района пообещала сделать запрос в Росприроднадзор по проверке очистных сооружений предприятий, которые находятся рядом. Если факты подтвердятся, то виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее NewsVo писал, что Вологодский союз охраны птиц обратился в прокуратуру по поводу гибели уток на реке Евковке.