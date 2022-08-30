После тяжелой и продолжительной болезни умер Михаил Горбачев

Первый президент СССР (с 1990 по 1991 г.) Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.

Михаил Горбачев скончался сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни. Первого президента СССР Михаила Горбачёва похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой его жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с пожеланиями близких государственного деятеля.

Михаил Горбачев был единственным президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.