После тяжелой и продолжительной болезни умер Михаил Горбачев

30.08.2022 [Общество]

Первый президент СССР (с 1990 по 1991 г.) Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. 

Михаил Горбачев скончался сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни. Первого президента СССР Михаила Горбачёва похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой его жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с пожеланиями близких государственного деятеля.

Михаил Горбачев был единственным президентом СССР в период с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

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