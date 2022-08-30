В Вологде полицейские спасли мужчину из горящего дома

В Вологде сотрудники полиции спасли мужчину из горящего дома.

Инцидент произошёл на улице Береговой 26 августа около 3:00. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области, горел деревянный двухквартирный дом. Патрульные Виктор Ковальчук и Андрей Берсенев сообщили о пожаре в дежурную часть и решили обследовать территорию рядом с домом.

«В проёме двери полицейские увидели мужчину, который при выходе упал, потеряв сознание. Сотрудники ППСП оттащили вологжанина 1987 г. р. за руки на безопасное расстояние, а после переждали его прибывшим медикам. Он отказался от госпитализации. Также полицейские выяснили, что соседка вологжанина успела покинуть горящий дом самостоятельно, благодаря встревоженным животным, которые её разбудили», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В результате действий полицейских инцидент обошёлся без жертв. Предварительная причина пожара — поджог.