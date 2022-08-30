Обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову грозит 24 года строгого режима

30.08.2022 [Общество]

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года строгого режима. По словам адвоката Сафронова изначально государственные обвинители предлагали заключить журналист на 12 лет в обмен на признание вины. Но Иван Сафронов не признает своей вины. Он утверждает, что использовал данные только из открытых источников и не имел доступа к гостайне

Как пояснил адвокат Евгений Смирнов, прокурор запросил Сафронову 17 лет за эпизод с главой чешского аналитического центра Мартином Ларишем и 19 лет за эпизод с обвиняемым в госизмене политологом Демури Ворониным. По словам Смирнова, также следствие запросило штраф в 500 тыс. руб., два года ограничения свободы и конфискацию денежных средств, полученных якобы преступным путем.

Тэги: Иван Сафронов

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