Обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову грозит 24 года строгого режима

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года строгого режима. По словам адвоката Сафронова изначально государственные обвинители предлагали заключить журналист на 12 лет в обмен на признание вины. Но Иван Сафронов не признает своей вины. Он утверждает, что использовал данные только из открытых источников и не имел доступа к гостайне

Как пояснил адвокат Евгений Смирнов, прокурор запросил Сафронову 17 лет за эпизод с главой чешского аналитического центра Мартином Ларишем и 19 лет за эпизод с обвиняемым в госизмене политологом Демури Ворониным. По словам Смирнова, также следствие запросило штраф в 500 тыс. руб., два года ограничения свободы и конфискацию денежных средств, полученных якобы преступным путем.

