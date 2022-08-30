Начались съёмки фильма «Мой дом – Вологодчина» об уникальной красоте региона

30.08.2022 [Культура]

В Вологодской области начались съёмки фильма-экспедиции «Мой дом — Вологодчина», сообщает cultinfo.ru. Режиссёр фильма Георгий Мартюков и съёмочная группа на нескольких машинах отправятся на поиски уникальной красоты региона.

«Мы объедем живописные места Вологодчины: Онежское озеро, Опоки, усадьбы, города, деревни, урочища, заповедники, храмы и монастыри. А также заглянем в неприметные, забытые и малодоступные уголки. Всё ради того, чтобы запечатлеть вологодскую красоту», — рассказал Георгий Мартюков.

Первые остановки создатели картины сделают в Харовском и Грязовецком районах. Премьера запланирована на лето 2023 года. Фильм покажут в Вологде и Череповце на больших экранах. Показы запланированы также и в районах Вологодской области.

Тэги: съемки фильма, кино
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