Начались съёмки фильма «Мой дом – Вологодчина» об уникальной красоте региона

В Вологодской области начались съёмки фильма-экспедиции «Мой дом — Вологодчина», сообщает cultinfo.ru. Режиссёр фильма Георгий Мартюков и съёмочная группа на нескольких машинах отправятся на поиски уникальной красоты региона.

«Мы объедем живописные места Вологодчины: Онежское озеро, Опоки, усадьбы, города, деревни, урочища, заповедники, храмы и монастыри. А также заглянем в неприметные, забытые и малодоступные уголки. Всё ради того, чтобы запечатлеть вологодскую красоту», — рассказал Георгий Мартюков.

Первые остановки создатели картины сделают в Харовском и Грязовецком районах. Премьера запланирована на лето 2023 года. Фильм покажут в Вологде и Череповце на больших экранах. Показы запланированы также и в районах Вологодской области.