В центре Вологды не могут убрать опасное для жизни здание

30.08.2022 [Общество]

В Вологде нет денег, чтобы убрать опасное для жизни здание на улице Козленской, 111.

Этот дома расселили в 2019 году. Потом он горел еще несколько раз. Однако, власти не спешат убрать здание, несмотря на то, что дом непригоден для проживания и представляет опасность. 
 

Вологжане, недовольные таким соседством, неоднократно задавали вопросы администрации — чтобы дом или снесли уже, или восстановили. Рядом, со стороны двора сгоревшего от здания находится детская площадка ЖК «Солнечный остров», где постоянно играют дети.  Пишет GorodVO.

Однако, чиновники ответили, что сделать это не так то и просто.

«По информации департамента городского хозяйства, не все помещения в доме по адресу: ул. Козленская, д. 111 находятся в муниципальной собственности, поэтому выполнить снос дома за счет средств бюджета города не представляется возможным. Снос указанного дома будет выполнен после включения объектов недвижимости в реестр объектов муниципальной собственности города Вологды»,  — сообщили в городской администрации.

Тэги: здания

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