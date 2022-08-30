Владелец частного газопровода в Вологде не смог оспорить подключение дома соседа к его сети

30.08.2022 [Общество]

В Вологде суд отказал владельцу частного газопровода в отключении дома соседа от его сети.

По имеющимся данным, соседний дом к его газопроводу подключила газораспределительная организация. Мужчина обратился в суд с иском к «Газпром газораспределение Вологда».

«Спорные ситуации возникают при подключении новых потребителей к сетям основных абонентов — собственников участков газопровода. Но вступившие в силу новые правила подключения к газовым сетям изменяют логику взаимоотношений сторон. Так, владелец газопровода не имеет права препятствовать подключению новых абонентов», — рассказал начальник юридического отдела АО «Газпром газораспределение Вологда» Алексей Рычков.

Апелляционная инстанция также отказала истцу в удовлетворении требований. Установлено, что газопровод истца обладает достаточной пропускной способностью, обеспечивающей возможность для подключения нового потребителя газа с сохранением условий газоснабжения для первого.

Тэги: газопровод, догазификация, иск, суд, соседи

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