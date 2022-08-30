В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось разнимать пациентов у кабинета врача

Сотрудники Росгвардии пресекли скандал в одном из медучреждений города Вологды. Поругались два пациента, которые ожидали своей очереди к врачу.

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в городе Вологда около 16:00 поступил вызов в первую поликлинику на улице Мальцева. Прибывшие на охраняемый объект Росгвардейцы выяснили, что к врачам за помощью обратился местный житель 1991 года рождения. Мужчина требовал немедленного осмотра, однако медики пояснили молодому человеку, что в кабинете сейчас идет кварцевание. на тот момент по регламенту работы проходило кварцевание кабинетов, и необходимо подождать. Гражданин

Молодой человек стал пререкаться. Ожидавшая приема к этому же врачу вологжанка 1980 года рождения сделала замечание мужчине и потребовала обратиться на прием в порядке очереди. В ходе ссоры пациенты стали оскорблять друг друга и ругаться грубой нецензурной бранью, мешая работе персонала больницы.

Сотрудники Росгвардии пресекли конфликт и успокоили обоих пациентов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.