В Ярославской области в ДТП погибла бригада скорой помощи

Бригада скорой помощи в составе водителя и двух фельдшеров сгорела в ДТП в Ярославской области



Авария произошла около 09:55 на костромской трассе в деревне Воробино — столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову.



По предварительной версии у бензовоза лопнуло колесо. Водитель потерял управление, врезался в «скорую» и вылетел с трассы на территорию домов. Два дома загорелись. Сотрудники скорой погибли на месте. Это фельдшеры 60-летняя Наталия Панова, 35-летняя Светлана Глухова и водитель 60-летний Сергей Сивков.



Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели людей в ДТП. Региональная прокуратура организовала проверку.