В Ярославской области в ДТП погибла бригада скорой помощи

30.08.2022 [Происшествия]

Бригада скорой помощи в составе водителя и двух фельдшеров сгорела в ДТП в Ярославской области

Авария произошла около 09:55 на костромской трассе в деревне Воробино — столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову.

По предварительной версии у бензовоза лопнуло колесо. Водитель потерял управление, врезался в «скорую» и вылетел с трассы на территорию домов. Два дома загорелись. Сотрудники скорой погибли на месте. Это фельдшеры 60-летняя Наталия Панова, 35-летняя Светлана Глухова и водитель 60-летний Сергей Сивков.

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели людей в ДТП. Региональная прокуратура организовала проверку.

Тэги: ДТП

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